Гари Линекер: САЩ трябваше да оставят Балогун извън състава срещу Белгия

Легендарният английски нападател Гари Линекер изрази мнение, че националният отбор на САЩ е допуснал грешка, включвайки Фоларин Балогун в състава си за осминафиналния двубой от Световното първенство срещу Белгия. Според него това не е трябвало да се случва след спорното решение за отмяна на наказанието на играча.

Балогун получи червен картон при победата над Босна и Херцеговина в предишния кръг и първоначално бе наказан за мача в понеделник. В неделя обаче Дисциплинарната комисия на ФИФА изненадващо обяви, че санкцията е отменена.

Ситуацията се усложни, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призна в понеделник, че лично е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино по казуса. Това предизвика обвинения, че световната футболна централа се е поддала на политически натиск, което е в разрез с нейния устав.

В крайна сметка присъствието на Балогун не донесе успех на САЩ, които загубиха тежко с 1:4. Линекер смята, че американският тим е можел да демонстрира принципна позиция, като остави нападателя на пейката.

„Щеше да е добър ход, ако Балогун или треньорът Маурисио Почетино бяха казали: „Не смятаме, че това е правилно за футбола, за почтеността на играта и на спорта“, заяви Линекер в подкаста „Дъ Рест Ис Футбол“ във вторник.

„Чудя се дали нямаше да е по-добре просто да кажат: „Всъщност, така или иначе ще го оставим извън игра“, добави той.

Джани Инфантино от своя страна настоя, че решението е взето изцяло от независимата Дисциплинарна комисия.

От комисията по-късно уточниха, че са използвали правомощията си по член 27 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, за да отменят наказанието на Балогун поради „специфични обстоятелства“ по случая, без обаче да дадат повече подробности.

Самият Балогун призна, че решението да му бъде позволено да играе е било „противоречиво“, но подчерта, че не е имал участие в процеса.

„Приехме решението, когато видях червения картон, и го приехме, когато ни казаха, че мога да играя. Не съм участвал в процеса. Нямаше нищо общо с мен лично“, коментира нападателят.

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