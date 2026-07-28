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От Манчестър Юнайтед продължават да оглеждат бранител на Нюкасъл

  • 28 юли 2026 | 16:22
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От Манчестър Юнайтед продължават да оглеждат бранител на Нюкасъл

От Манчестър Юнайтед продължават да оглеждат активно трансферния пазар за подсилване на лявата зона на тима, а основното набелязано име е това на Люис Хол, съобщава “Атлетик”. На “Олд Трафорд” имаха колебания за своя подход, тъй като имаше няколко въпросителни - къде точно ще бъде ползван Патрик Доргу, дали Маркъс Рашфорд ще остане в тима или ще бъде търсен нов играч. В крайна сметка мениджърът Майкъл Карик е решил, че Доргу ще е по-полезен в офанзивен план, както бе използван и през миналия сезон. Рашфорд, който е останал силно разочарован от решението на Барселона да не го привлечен, в крайна сметка е все по-вероятно да остане при “червените дяволи” през следващата кампания. На тази позиция Карик разполага единствено с Люк Шоу, който играеше почти постоянно през последния сезон и поради тази причина е взето решение да бъде привлечен ляв защитник, а името на Люис Хол бе изкарано на преден план преди месеци.

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Левият бек се представи отлично през миналата кампания, когато изигра 47 мача, в които подаде две асистенции и отбеляза един гол. В края на сезона обаче бе използван като десен бранител, което не се е харесало на бившия играч на Челси. Той не попадна и в групата на Томас Тухел за Световното първенство, за което Люис Хол е обвинил мениджъра Еди Хау, което рязко е влошило отношенията между двамата. Играчът е оценяван на около 40 милиона евро, но от “Сейнт Джеймсис Парк” едва ли ще се съгласят да се разделят с един от най-конвертируемите си играчи за под 50 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages

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