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Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

  • 25 юли 2026 | 12:18
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Още пет срещи от първия кръг във Втора лига ще се изиграят днес, след като вчера завесата бе вдигната с двубоя БероеХебър (2:1).

Съботната програма започва в 18:30 часа с мачовете Несебър – Етър и Спортист Своге – Монтана.

На 26 юли:
Берое - Хебър 2:1
1:0 Исмаел Ферер (24)
1:1 Иван Тилев (60)
2:1 Исмаел Ферер (67)

Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър
Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

На 27 юли:

18:30 Несебър - Етър

18:30 Спортист Своге - Монтана

20:00 Локомотив ГО - Черноморец 1919

20:00 Фратрия - Марек

20:00 Янтра Габрово - Спартак Плевен

На 28 юли от 18:30 часа:

Вихрен - ЦСКА София II

Добруджа - Пирин Благоевград

Рилски Спортист - Лудогорец II

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