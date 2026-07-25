Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

Още пет срещи от първия кръг във Втора лига ще се изиграят днес, след като вчера завесата бе вдигната с двубоя Берое – Хебър (2:1).
Съботната програма започва в 18:30 часа с мачовете Несебър – Етър и Спортист Своге – Монтана.
На 26 юли:
Берое - Хебър 2:1
1:0 Исмаел Ферер (24)
1:1 Иван Тилев (60)
2:1 Исмаел Ферер (67)
Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър
На 27 юли:
18:30 Несебър - Етър
18:30 Спортист Своге - Монтана
20:00 Локомотив ГО - Черноморец 1919
20:00 Фратрия - Марек
20:00 Янтра Габрово - Спартак Плевен
На 28 юли от 18:30 часа:
Вихрен - ЦСКА София II
Добруджа - Пирин Благоевград
Рилски Спортист - Лудогорец IIДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google