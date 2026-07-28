Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

В четвъртък от 21:00 часа ЦСКА ще излезе срещу Карабах в среща реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Първият мач приключи при 0:0 след силно второ полувреме за “червените”, което можеше да им донесе дори успех.

Това дава надежди, че носителят на купата на България има футболни достойнства, за да отстрани един от хитовете в ШЛ през миналия сезон.

Именно поради тази причина е малко странно вялото купуване на билети. 48 часа преди първия съдийски сигнал са продадени около 3-4 хиляди, което е крайно ниска цифра за голямата фен маса на клуба.

Да, в повечето срещи от началото на сезона футболистите на Христо Янев не показват кой знае какви достойнства на терена, но именно затова е публиката - да измъкне отбора, когато е в дупка. Мачът срещу Карабах е именно такъв.

Видно е, че съществува напрежение заради играта и някои назначения в клуба, но ЦСКА трябва да бъде над всичко. Срамно е отбор с толкова голяма фенска маса да не се обедини точно сега.

Всички привърженици, които се колебаят да дойдат на стадиона, трябва да знаят едно - както и да завърши реваншът, победител ще е публиката на ЦСКА, но тази на трибуните.

В четвъртък, предвид недобрата форма на отбора, запалянковците се очертават като основен фактор за това дали ЦСКА ще успее, или не.

Едно е на трибуните да скандират 10-12 хиляди, съвсем друго е 20-25 хиляди. Всички знаем какво представлява пълен сектор “Г” и как действа на психиката дори на най-опитните съдии. Волю-неволю реферите, а и гостуващият тим, инстинктивно се поддават на реакцията на гласовитите агитки и това трябва да бъде използвано максимално.

Така че призивът е повече от ясен: “Всички на стадиона и подкрепа до последния съдийски сигнал, пък каквото стане.” Все пак това е футбол. Винаги има победители и победени. Въпросът е привържениците на ЦСКА да свършат своята работа, както са го правили много пъти, а “червеното море” да подтикне и футболистите към далеч по-добро представяне от това срещу Дери, Славия и Ботев.

Другото - Янев, Илиев, Величков, Томанов…, това са дребнотемия предвид предстоящия европейски мач, който може отново да донесе слава на ЦСКА. Критичното мнение винаги е важно и съществено за развитието на един клуб, но и за него има точни моменти. Бойкотът или апатията преди реванша с Карабах не е такъв.

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