Родри претърпя операция, в Ман Сити се надяват да е готов за старта на сезона

Полузащитникът на Манчестър Сити и испанския национален отбор Родри успешно претърпя операция на гърба, съобщиха от клуба .Според информацията халфът ще се нуждае от кратък период на рехабилитация и се очаква да бъде готов за мача за двубоя за "Къмюнито Шийлд" срещу Арсенал, насрочен за 16 август.

От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

Manchester City can confirm Rodri has undergone successful minor back surgery.



🔗 https://t.co/gBrSWMGEEX pic.twitter.com/Nes2vgrorW — Manchester City (@ManCity) July 28, 2026

Родри е изпитвал дискомфорт в гърба от известно време и операцията е била извършена, за да се коригира проблемът. Полузащитникът изигра 33 мача за Сити през сезон 2025/2026, отбелязвайки два гола. Той спечели Световното първенство през 2026 г. с испанския национален отбор и беше обявен за най-добър играч на турнира. По-рано медиите съобщиха, че играчът е съгласен с условията да премине в Реал Мадрид.

ПСЖ не се интересува от Родри

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Снимки: Gettyimages