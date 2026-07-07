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Фенове в Белгия ликуват в ноща на разгрома над САЩ

  • 7 юли 2026 | 13:54
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Белгийски фенове отпразнуваха победа над САЩ на Световното първенство

Привърженици на Белгия от малкото градче Брасхат, близо до Антверпен, отпразнуваха победата на своята страна над САЩ с 4:1 на осминафиналите на Световното първенство по футбол в Сиатъл, Вашингтон, в понеделник.

Мачът беше засенчен от решението на ФИФА да отмени червения картон на Фоларин Балогун, който той получи в предишния двубой срещу Босна и Херцеговина, по искане на американския президент Доналд Тръмп.

Чувствайки се ощетени, белгийците изнесоха истинско представление и разгромиха домакините с 4:1, за да достигнат до четвъртфиналите.

Белгийските фенове празнуваха, след като мачът приключи около четири часа сутринта местно време във вторник, като мнозина изразиха задоволство, че са натрили носа на Тръмп след решението на ФИФА.

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