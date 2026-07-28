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11-те на Добруджа и Пирин

  • 28 юли 2026 | 17:45
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11-те на Добруджа и Пирин

Станаха ясни титулярните състави на Добруджа и Пирин, които ще премерят сили в един от най-интригуващите мачове от първия кръг на Втора лига. Срещата на стадион "Дружба" стартира в 18:30 часа.

Последни три срещи от първия кръг на Втора лига
Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

Добруджа - Пирин (Благоевград)

Стартови състави:

Добруджа: 1. Димитър Илиев, 70. Димитър Господинов, 11. Виктор Митев, 3. Мирослав Пушкаров, 23. Малик Фол, 45. Кристиян Бешев, 7. Петър Принджев, 17. Кристиян Йовов, 9. Даниел Халачев, 77. Петър Вуцов, 31. Андриан Димитров;

Пирин (Благоевград): 76. Красимир Костов, 14. Александър Близнаков, 8. Божидар Малинов, 3. Деан Иванов, 30. Иво Казаков, 5. Йордан Костов, 20. Мартин Георгиев, 80. Методий Стефанов, 44. Мики Орачев, 11. Роман Родопски, 10. Тони Тасев.

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