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Халф на Белгия: Винаги има справедливост

  • 7 юли 2026 | 12:39
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Халфът на Белгия Никола Раскан заяви, че победата на тима му с 4:1 над САЩ на осминафинал на Световното първенство по футбол снощи се усеща повече като справедливост след решението на ФИФА да позволи на американския нападател Фоларин Балогун да играе въпреки червения му картон в предишния мач. Балогун беше изгонен с червен картон при успеха на американците в предишната среща с Босна и Херцеговина и макар това наказание да носи автоматично лишаване от права за един мач, ФИФА се позова на член 27 от собствения си Дисциплинарен кодекс и направи санкцията „временно отложена за изпълнение“.

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По-късно стана ясно, че решението е взето под натиск на президента на страната-домакин САЩ Доналд Тръмп, който е поискал преразглеждане. Дисциплинарната комисия на ФИФА заяви, че има правомощията да прекрати забраната за един мач, но това решение отприщи вълна от критики и обвинения по целия свят. Кралската футболна федерация на Белгия внесе жалба за безпринципната позиция на Световната федерация, която обаче остана без последствие. Но футболистите на терена направиха проблема да изглежда незначителен, след като спечелиха учудващо лесно и продължават към топ 8.

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„Както казах, мисля, че винаги има справедливост някъде в живота и фактът, че нещо може „да се случи така“, може да го наречеш както искаш. Ние обаче не смятаме, че това беше честно“, каза Раскан пред репортерите след мача. „А в този мач тази ситуация нарпактика ни донесе късмет. Защото трябваше да спечелим заради всичко това и да пренесем посланието си чрез мача“.

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Снимки: Gettyimages

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