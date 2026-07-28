Манчини е близо до завръщане начело на Италия, друга голяма фигура се очаква да замести Малдини

Роберто Манчини е много близо до това да се завърне начело на Италия, съобщават медиите на Апенините. Това ще се случи три години, след като треньорът, който спечели със “скуадрата” Евро 2020, напусна преждевременно и изненадващо в посока Саудитска Арабия през 2023 г. През 2025 г. пък той премина в катарския Ал-Сад, където се задържа по-малко от година и в момента е без отбор.
На фона на истинския хаос в италианския футбол, който в последните дни се вихри около неслучилото се назначение на Андреа Пирло, Манчини изглежда предпочитаният вариант за нов селекционер пред Антонио Конте.
Информацията бе потвърдена и от президента на италианския футбол Джовани Малаго по време на провеждащия се днес съвет на Италианската футболна федерация. „Разговарям с Роберто Манчини, за да стане новият ни национален селекционер. Очакваме само да подпише“, каза Малаго.
Манчини беше начело на Италия от 2018 до 2023 г. Под негово ръководство състава спечели вече споменатото Евро 2020 и два пъти завърши с бронз в Лигата на нациите (2020/21 и 2022/23).
Що се отнася до напусналия технически директор Паоло Малдини, фаворит за поста му изглежда ветеранът Клаудио Раниери. Опитният 74-годишен специалист доскоро бе съветник на собствениците на Рома, но влезе в конфликт с наставника на “вълците” Джан Пиеро Гасперини, и през април бе освободен.
Името на Джорджо Киелини също бе спрягано за позицията на напусналия Малдини. Самият бивш железен централен бранител обаче опроверга информацията и каза при влизането си на съвета на Италианската федерация: „Исках да поясня, че съм доволен от ролята си в Юве и искам да продължа да подкрепям Карневали в настоящето и бъдещето.“ В момента Киелини заема длъжността главен директор по клубните въпроси в Ювентус.
Така, освен ако няма нови неочаквани развои, се очаква дуото Манчини-Раниери да поведе Италия в търсенето на по-добри дни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google