Манчини е близо до завръщане начело на Италия, друга голяма фигура се очаква да замести Малдини

Роберто Манчини е много близо до това да се завърне начело на Италия, съобщават медиите на Апенините. Това ще се случи три години, след като треньорът, който спечели със “скуадрата” Евро 2020, напусна преждевременно и изненадващо в посока Саудитска Арабия през 2023 г. През 2025 г. пък той премина в катарския Ал-Сад, където се задържа по-малко от година и в момента е без отбор.

На фона на истинския хаос в италианския футбол, който в последните дни се вихри около неслучилото се назначение на Андреа Пирло, Манчини изглежда предпочитаният вариант за нов селекционер пред Антонио Конте.

🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹



New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.



Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Информацията бе потвърдена и от президента на италианския футбол Джовани Малаго по време на провеждащия се днес съвет на Италианската футболна федерация. „Разговарям с Роберто Манчини, за да стане новият ни национален селекционер. Очакваме само да подпише“, каза Малаго.

Манчини беше начело на Италия от 2018 до 2023 г. Под негово ръководство състава спечели вече споменатото Евро 2020 и два пъти завърши с бронз в Лигата на нациите (2020/21 и 2022/23).

Multiple sources in Italy claim that Giovanni Malagò is likely to pick Claudio Ranieri as Italy’s technical director and Roberto Mancini as the new Azzurri head coach following Paolo Maldini’s resignation. pic.twitter.com/PlODcooZIo — Football Italia (@footballitalia) July 28, 2026

Що се отнася до напусналия технически директор Паоло Малдини, фаворит за поста му изглежда ветеранът Клаудио Раниери. Опитният 74-годишен специалист доскоро бе съветник на собствениците на Рома, но влезе в конфликт с наставника на “вълците” Джан Пиеро Гасперини, и през април бе освободен.

Juventus executive Giorgio Chiellini says he’s happy with his role at the Allianz Stadium, so he’s not considering becoming Italy’s technical director. pic.twitter.com/ylvzFehGHu — Football Italia (@footballitalia) July 28, 2026

Името на Джорджо Киелини също бе спрягано за позицията на напусналия Малдини. Самият бивш железен централен бранител обаче опроверга информацията и каза при влизането си на съвета на Италианската федерация: „Исках да поясня, че съм доволен от ролята си в Юве и искам да продължа да подкрепям Карневали в настоящето и бъдещето.“ В момента Киелини заема длъжността главен директор по клубните въпроси в Ювентус.

Така, освен ако няма нови неочаквани развои, се очаква дуото Манчини-Раниери да поведе Италия в търсенето на по-добри дни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google