Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те

След изиграването и на последните осминафинални сблъсъци, вече са ясни всички мачове от ¼-финалите на Мондиал 2026.

Днес е първият „почивен ден“ от началото на Световното първенство, в който няма да има нито един мач от турнира. Двубоите от ¼-финалите пък са предвидени да се проведат между четвъртък и неделя според европейското часово време. Първият от тях е Франция – Мароко, който е утре от 23:00 часа българско време. Победителят в този мач ще се изправи срещу възтържествувалия в сблъсъка Испания – Белгия, който е от 22:00 часа в петък. В събота срещу неделя ще се изиграят двете срещи в другия поток. Точно в полунощ на 12 юни стартира третият изцяло европейски сблъсък, а именно Норвегия – Англия. В 4:00 часа в същия ден единственият останал южноамерикански представител и действащ световен шампион Аржентина се изправя срещу Швейцария.

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