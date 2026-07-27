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  3. Байерн си осигури за постоянно сенегалски национал, Галатасарай отрече безумен слух за Мусиала

Байерн си осигури за постоянно сенегалски национал, Галатасарай отрече безумен слух за Мусиала

  • 27 юли 2026 | 15:15
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Байерн си осигури за постоянно сенегалски национал, Галатасарай отрече безумен слух за Мусиала

Байерн (Мюнхен) ще привлече за постоянно младия сенегалски талант Бара Ндиайе от гамбийския Гамбинос Старс, съобщават журналистите Фабрицио Романо и Флориан Плетенберг.

18-годишният вътрешен халф ще премине при баварците за около 3-4 млн. евро и ще подпише с баварския гранд петгодишен договор - до 2031 г.

Ндиайе дойде в Байерн под наем през зимата и записа 4 мача за германските шампиони, като дебютира в Бундеслигата през месец април. Очаква се младокът да бъде четвърта опция в халфовата линия, като ще заеме мястото на напусналия със свободен трансфер Леон Горетцка. Преди него в йерархията са Йошуа Кимих, Александър Павлович и Том Бишоф.

Добрите изяви на Ндиайе в макар и малкото му мачове за Байерн му донесоха и участие за националния отбор на Сенегал на Мондиал 2026. Там той записа 24 минути в мача срещу Белгия на 1/16-финалите.

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Междувременно странен слух, свързан с трансфер на Джамал Мусиала в Галатасарай, се появи вчера в някои турски медии. Според тях талантът на Байерн се бил разбрал за личните си условия с истанбулския гранд и той ще премине в отбора под наем.

Наложи се Галатасарай да излиза с официално опровержение на тази информация.

Всъщност 23-годишният германски национал е нетърпелив да успее в Байерн след труден сезон, помрачен от тежката контузия на Световното клубно първенство срещу ПСЖ. През този месец беше обявено, че халфът е претърпял нова операция и му е поставена метална пластина в крака след сериозната травма. Очаква се той да се завърне на терена за мача за Суперкупата на Германия на 22 август срещу Борусия (Дортмунд).

Мусиала играе за Байерн от юли 2020 г., като договорът му е до 30 юни 2030 г. През изминалия сезон играчът отбеляза пет гола и направи шест асистенции в 24 мача.

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