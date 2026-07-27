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  3. Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

  • 27 юли 2026 | 16:28
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Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

От Челси са започнали преговори с Брайтън за изненадващ трансфер на нападателя Дани Уелбек. Новият мениджър на „сините“ Чаби Алонсо иска да добави опит към състава си това лято, а именно бившият нападател на Манчестър Юнайтед е бил определен като отлична възможност в това отношение. Уелбек, който е на 35 години, отбеляза 13 гола в 37 мача за „чайките“ през миналия сезон. Този ход представлява значителна промяна в трансферната политика на клуба, който досега се фокусираше върху млади таланти.

Челси отказа 30 млн. евро от Комо за Чалоба
Челси отказа 30 млн. евро от Комо за Чалоба

В момента Челси разполага с няколко нападатели, като Лиъм Делап, Жоао Педро и Марк Гиу са част от предсезонното турне в Австралия и Азия. Очаква се Николас Джаксън да се присъедини към отбора в Хонконг след своята почивка. Джаксън обаче е трансферна цел на Астън Вила, като Челси го оценява на 65 милиона паунда. Към клуба това лято се присъедини и Емануел Емега от сателитния клуб Страсбург.

Челси осъществи рекорден трансфер, но няма да спира, сега иска звезда от Световното
Челси осъществи рекорден трансфер, но няма да спира, сега иска звезда от Световното

Уелбек се радваше на звезден сезон за „чайките“ миналата година, като дори беше близо до завръщане в националния отбор на Англия. Алонсо е установил, че има нужда от по-опитни играчи, за да изгради по-силен манталитет в клуба. Доказателство за това беше и неуспешният опит да бъде привлечен Гранит Джака от Съндърланд, който спечели титлата в Германия под ръководството на Алонсо. Интересът на Челси към Уелбек идва, след като бившият наставник на Реал Мадрид призна, че очаква още нови попълнения преди затварянето на трансферния прозорец.

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Снимки: Gettyimages

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