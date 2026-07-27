Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

От Челси са започнали преговори с Брайтън за изненадващ трансфер на нападателя Дани Уелбек. Новият мениджър на „сините“ Чаби Алонсо иска да добави опит към състава си това лято, а именно бившият нападател на Манчестър Юнайтед е бил определен като отлична възможност в това отношение. Уелбек, който е на 35 години, отбеляза 13 гола в 37 мача за „чайките“ през миналия сезон. Този ход представлява значителна промяна в трансферната политика на клуба, който досега се фокусираше върху млади таланти.

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В момента Челси разполага с няколко нападатели, като Лиъм Делап, Жоао Педро и Марк Гиу са част от предсезонното турне в Австралия и Азия. Очаква се Николас Джаксън да се присъедини към отбора в Хонконг след своята почивка. Джаксън обаче е трансферна цел на Астън Вила, като Челси го оценява на 65 милиона паунда. Към клуба това лято се присъедини и Емануел Емега от сателитния клуб Страсбург.

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Уелбек се радваше на звезден сезон за „чайките“ миналата година, като дори беше близо до завръщане в националния отбор на Англия. Алонсо е установил, че има нужда от по-опитни играчи, за да изгради по-силен манталитет в клуба. Доказателство за това беше и неуспешният опит да бъде привлечен Гранит Джака от Съндърланд, който спечели титлата в Германия под ръководството на Алонсо. Интересът на Челси към Уелбек идва, след като бившият наставник на Реал Мадрид призна, че очаква още нови попълнения преди затварянето на трансферния прозорец.

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Снимки: Gettyimages