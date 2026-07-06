Руди Гарсия за отменения червен картон на Балоугн: Не знаех, че играем на 1 април

Селекционерът на националния отбор на Белгия, Руди Гарсия, реагира с ирония на решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун. Това позволява на играча да вземе участие в предстоящия осминафинален сблъсък между двата тима на Световното първенство.

„Не знаех, че ще играем на 1 април, а не на 6 юли“, коментира саркастично Гарсия, цитиран от журналиста Бен Джейкъбс.

24-годишният Балогун получи директен червен картон в 64-ата минута на мача от 1/16-финалите, в който САЩ победи Босна и Херцеговина с 2:0. Първоначално се очакваше той да пропусне следващата среща на своя отбор.

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Въпреки това, на 5 юли ФИФА анулира санкцията, давайки зелена светлина на нападателя да играе срещу Белгия. Двубоят ще се състои в нощта на 6 срещу 7 юли, с начален час 3:00.

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Снимки: Gettyimages