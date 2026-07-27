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Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?

  • 27 юли 2026 | 08:00
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Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?
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Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

ЦСКА посреща Ботев (Пловдив) в един от най-интригуващите мачове от втория кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Мартин Великов.

На старта на новия сезон "армейците" завършиха при нулево равенство със Славия в "Овча купел", а "жълто-черните" направиха 1:1 срещу Локомотив (София) у дома. Сега и двата отбора ще бъдат мотивирани да запишат своя първи успех през кампанията.

Тимът на Христо Янев натрупа повече официални срещи заради участието си в квалификационните кръгове на Лига Европа. ЦСКА първо отстрани Дери Сити, а преди четири дни гостува на Карабах и си тръгна с добър резултат от Баку - 0:0. Реваншът в София е този четвъртък (30 юли), но преди това "червените" трябва да се фокусират върху днешния си съперник.

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София
ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

Футболистите на Станислав Генчев ще направят всичко възможно да се възползват по най-добрия начин от натоварения график на "армейците" и да си тръгнат с трите точки от столицата. Очаква се в титулярния състав на "канарчетата" да има няколко промени, като най-вероятно една от тях ще бъде включването на Георги Миланов от първата минута.

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат
Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

В групата на Ботев ще попаднат последните две нови попълнения - Марвин Зенгер и Мауро Родригес, които бяха картотекирани в БФС.

Ето'о пред завръщане в групата на ЦСКА
Ето'о пред завръщане в групата на ЦСКА

Халфът Джеймс Ето'о, който пропусна сблъсъка с Карабах заради дисциплинарни провинения, по всяка вероятност ще се завърне в разширения състав на Христо Янев. Изтърпелият своето наказание от края на миналия сезон Факундо Родригес ще бъде на разположение за битката с пловдивчани.

ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Начало: 21:15 часа
Съдия: Мартин Великов
Стадион: "Васил Левски", София

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