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В Белгия са възмутени от отменения червен картон на Балогун

  • 6 юли 2026 | 00:13
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Кралската белгийска футболна федерация (КБФФ) изрази своята изненада и възмущение от решението на ФИФА да разреши на Фоларин Балогун, който беше наказан след изгонването си срещу Босна на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г., да участва в мача между САЩ и „червените дяволи“.

В изявление, публикувано няколко часа след новината, белгийската федерация остро разкритикува световната футболна организация.

„Кралската белгийска футболна федерация (КБФФ) е изненадана от решението на ФИФА да обяви наказания американски играч Фоларин Балогун за допустим за мача между САЩ и Белгия“, се казва в съобщението.

Белгийската федерация посочва противоречие в собствените разпоредби на ФИФА. Според изявлението, ФИФА оправдава решението си въз основа на член 27 от Дисциплинарния правилник, който позволява спиране на изпълнението на санкция. Въпреки това, КБФФ възразява, цитирайки член 66.4 от същия правилник, който гласи, че „червен картон автоматично води до наказание за следващия мач на отбора, както е било с всички предишни червени картони, показани по време на това Световно първенство“.

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Освен това, федерацията твърди, че решението на ФИФА нарушава и специфичния правилник за тазгодишното Световно първенство, който гласи: „Ако играч или член на техническия щаб бъде изгонен от терена в резултат на директен или индиректен червен картон, той автоматично ще бъде наказан за следващия мач на своя отбор“.

Предвид това, което счита за нарушение на принципите на феърплей, КБФФ обмисля своите възможности. „За да гарантира законните права на всички участващи отбори и да защити основните принципи на феърплей в нашия спорт, както по време на това Световно първенство на ФИФА, така и в бъдещи издания на турнира, КБФФ ще продължи да проучва внимателно този казус“, завършва съобщението.

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Снимки: Gettyimages

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