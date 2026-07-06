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Белгийците ще обжалват решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:46
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Кралската белгийска футболна асоциация ще обжалва решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун преди мача от осминафиналите на Световното първенство, съобщава The ​​Athletic. Белгийците са изпратили официално писмо до световната футболна централа с искане за обжалване.

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола
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Вчера стана ясно, че Дисциплинарната комисия на ФИФА е отменила наказанието на Балогун, което му позволява да участва в предстоящия мач от осминафиналите на Световното първенство срещу Белгия. Той получи червен картон в мача от осминафиналите срещу Босна и Херцеговина (2:0) за нарушение срещу защитника Тарик Мухаремович. Американецът удари противника в задната част на крака с бутонките си.

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

Мачът между САЩ и Белгия е тази нощ. Победителят ще играе на четвъртфиналите с Испания или Португалия

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Снимки: Imago

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