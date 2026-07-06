Белгийците ще обжалват решението на ФИФА

Кралската белгийска футболна асоциация ще обжалва решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун преди мача от осминафиналите на Световното първенство, съобщава The ​​Athletic. Белгийците са изпратили официално писмо до световната футболна централа с искане за обжалване.

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Вчера стана ясно, че Дисциплинарната комисия на ФИФА е отменила наказанието на Балогун, което му позволява да участва в предстоящия мач от осминафиналите на Световното първенство срещу Белгия. Той получи червен картон в мача от осминафиналите срещу Босна и Херцеговина (2:0) за нарушение срещу защитника Тарик Мухаремович. Американецът удари противника в задната част на крака с бутонките си.

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Мачът между САЩ и Белгия е тази нощ. Победителят ще играе на четвъртфиналите с Испания или Португалия.

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Снимки: Imago