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УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
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Европейската футболна централа излезе с позиция по случая с отмененото наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун. В УЕФА подкрепят мнението, което мнозинството във футболния свят определи като "скандално".

"Вчерашното решение да бъде заменено автоматичното наказание от един мач за червен картон с условна санкция с изпитателен срок от една година пресече червена линия", се казва в позицията на централата.

"Футболът, като всеки друг спорт, се основава на правила, които са основата на честно и прозрачно състазение. Понякога правилата могат да бъдат интерпретирани. Но не и в този случай. Минималното автоматично наказание от един мач след червен картон не е избирателна опция и не е нужно решение на компетентен орган за налагането му. Това е принцип, заложен в регулациите, в който не може да има изключения, камо ли в средата на турнир, в който други играчи са били в същата ситуация и са изтърпяли наказанията си.

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Когато сигурността на правилата вече не е гарантирана от нейните пазители, интегритетът на играта е поставен под въпрос и авторитът на турнира се подкопава. Подобно решение създава прецедент в един текущ турнир, в който подобни ситуация сега изискват равно третиране, за да се избегне вреда на конкуренцията.

Футболът е най-обичаният спорт в света, защото е красива игра и защото се играе навсякъде по едни и същи правила. Един турнир никога не е самостоятелен. Ако турнирът под въпрос е Световното първенство, то има силата да носи позитивни или негативни последици за играта като цяло. Ние изразяваме нашето недоумение от това безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано решение", пише в изявлението на УЕФА.

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