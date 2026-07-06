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Пулишич: Вярваме, че всичко е възможно - все пак сме американци

  • 6 юли 2026 | 10:40
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Отборът на САЩ е достатъчно уверен, за да играе собствения си стил срещу Белгия, заяви Кристиан Пулишич преди мача от Световното първенство, който ще предостави най-сериозното изпитание досега на съдомакините на Мондиала. Отборите се срещат тази нощ за място на четвъртфиналите в повторение на сблъсъка си от 2014-та, когато Белгия елиминира САЩ след продължения. Разликата в качеството между отборите обаче е по-малка този път и Пулишич каза, че САЩ имат по-голяма увереност, въпреки загубата с 2:5 в приятелски мач през март.

„Знаем какво Белгия могат да предложат. Те имат наистина талантливи играчи, които могат да променят нещата много бързо. Но ние също няма да преобърнем напълно стила си. Разбира се, искаме да бъдем агресивни и да се опитаме да ги нараним, както направихме с други отбори в този турнир“, каза Пулишич, цитиран от БТА.

„Имаме увереност, независимо от мача през март. Знаем какво можем да направим. Мислим, че можем да се държим - не просто да се държим, а да доминираме в някои части от играта срещу някои от най-добрите отбори . . . Мисля, че имаме право да се чувстваме уверени“, добави той.

Пулишич призова феновете да продължат да подкрепят тима: „Тъй като сме американци, това правим. Вярваме, че всичко е възможно. Ние сме отбор, който ще се бори и ще дадем всичко от себе си и вярваме, че можем да спечелим. Така че бих казал, че това е добра причина да вярваме.”

Малко преди тренировката в неделя стана ясно, че американският нападател Фоларин Балогун ще бъде на разположение срещу Белгия, след като ФИФА отмени наказанието му заради червения картон срещу Босна и Херцеговина.

Пулишич определи червения картон като „супер суров“ и приветства решението на ФИФА.

„Той очевидно е супер щастлив . . .  искаш да можеш да играеш в мачове като този“, каза Пулишич за реакцията на Балогун.

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