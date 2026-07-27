Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

Марсилия може да привлече защитника на Реал Мадрид Раул Асенсио според Mundo Deportivo. Френският клуб планира да привлече 23-годишния футболист под наем с опция за откупуване за 15 милиона евро. В случай на постоянен трансфер, „лос бланкос“ искат да запазят процент при препродажба на своя възпитаник.
Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник
През сезон 2025/26 Асенсио отбеляза два гола и направи една асистенция в 34 мача. Той има и седем жълти и един червен картон. Настоящият договор на играча е до лятото на 2031 г., но не попада в плановете на новия наставник Жозе Моуриньо.
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