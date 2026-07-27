Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

  • 27 юли 2026 | 15:46
  • 320
  • 1

Марсилия може да привлече защитника на Реал Мадрид Раул Асенсио според Mundo Deportivo. Френският клуб планира да привлече 23-годишния футболист под наем с опция за откупуване за 15 милиона евро. В случай на постоянен трансфер, „лос бланкос“ искат да запазят процент при препродажба на своя възпитаник.

Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник
Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник

През сезон 2025/26 Асенсио отбеляза два гола и направи една асистенция в 34 мача. Той има и седем жълти и един червен картон. Настоящият договор на играча е до лятото на 2031 г., но не попада в плановете на новия наставник Жозе Моуриньо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Съдията от финала на Мондиал 2026 прекрати впечатляващата си кариерата

Съдията от финала на Мондиал 2026 прекрати впечатляващата си кариерата

  • 27 юли 2026 | 10:45
  • 1739
  • 12
Киеза се надява да получи шанс при Ираола да се докаже

Киеза се надява да получи шанс при Ираола да се докаже

  • 27 юли 2026 | 10:28
  • 2042
  • 1
Трансферът на Дани Себайос в Аякс пропадна

Трансферът на Дани Себайос в Аякс пропадна

  • 27 юли 2026 | 10:22
  • 1458
  • 1
ПСЖ постави космическа цена на Баркола

ПСЖ постави космическа цена на Баркола

  • 27 юли 2026 | 10:05
  • 15063
  • 13
Пирло се защити насред скандала с руската компания: Огорчен съм, политиката няма нищо общо с моите партньорства

Пирло се защити насред скандала с руската компания: Огорчен съм, политиката няма нищо общо с моите партньорства

  • 27 юли 2026 | 09:45
  • 7920
  • 29
Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник

Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник

  • 27 юли 2026 | 07:54
  • 13499
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 5175
  • 7
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 20749
  • 108
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 22170
  • 58
Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

  • 27 юли 2026 | 09:58
  • 15455
  • 6
Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?

Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?

  • 27 юли 2026 | 08:00
  • 14340
  • 73
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 12846
  • 26