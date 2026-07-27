Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

Марсилия може да привлече защитника на Реал Мадрид Раул Асенсио според Mundo Deportivo. Френският клуб планира да привлече 23-годишния футболист под наем с опция за откупуване за 15 милиона евро. В случай на постоянен трансфер, „лос бланкос“ искат да запазят процент при препродажба на своя възпитаник.

Жозе Моуриньо посочи вратата на защитник

През сезон 2025/26 Асенсио отбеляза два гола и направи една асистенция в 34 мача. Той има и седем жълти и един червен картон. Настоящият договор на играча е до лятото на 2031 г., но не попада в плановете на новия наставник Жозе Моуриньо.

🚨L’OM 🇫🇷 VISE RAÚL ASENCIO ! ✅🔵⚪️



Le défenseur espagnol n’est pas dans les plans de José Mourinho 🇵🇹 ! ❌⚪️



Le club phocéen pourrait faire une offre de prêt avec une option d’achat de 15M€ ! 💰#TeamOM #MercatOM #VenteOM



🗞️@mundodeportivo pic.twitter.com/0jUrLNySXM — Le Footballistique 🗞️⚽️ (@LFootbalistique) July 27, 2026

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Снимки: Gettyimages