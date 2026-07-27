Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на efbet Лига.

"С оглед участието на българските клубове в европейските клубни турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант на програмата ще бъде публикуван в петък, 31 юли, до 10:00 часа", се казва в становище на сайта на БФС.

Любопитна подробност е, че към момента програмата е направена така, че Лудогорец се третира като отпаднал от евротурнирите. Ако обаче "орлите" успеят да преодолеят Апоел (Тел Авив) във втория квалификационен кръг, БФС ще трябва да им премести срещата от петия кръг на efbet Лига срещу Ботев (Пловдив).



Тя е предвидена за 15 август (събота). Два дни по рано, на 13 август (четвъртък), ще се играят реваншите от третия квалификационен кръг на ЛК.

Четвърти кръг:

7 август

Левски - Локомотив (Пловдив) 20:30 часа

8 август

Локомотив (София) - ЦСКА 1948 19:00 часа

Дунав - Арда 21:15 часа

9 август

Черно море - Лудогорец 19:00 часа

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 21:15 часа

10 август

Ботев (Враца) - Славия. 19:00 часа

Септември - ЦСКА 21:15 часа

Пети кръг:

14 август

ЦСКА 1948 - Черно море 21:15 часа

15 август

Славия - Левски. 19:00 часа

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 21:15 часа

16 август

ЦСКА - Ботев (Враца) 19:00 часа

Локомотив (Пловдив) - Дунав 21:15 часа

17 август

Спартак (Варна) - Септември 19:00 часа

Арда - Локомотив (София) 21:15 часа

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Снимки: Startphoto