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Почетино празнува решението на ФИФА: Вече бяхме наказани достатъчно

  • 6 юли 2026 | 04:54
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Селекционерът на САЩ, Маурисио Почетино, изрази задоволство от решението на ФИФА да отмени наказанието на Фоларин Балогун, което му позволява да играе срещу Белгия на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. Нападателят беше изгонен в предишния мач срещу Босна, но световната футболна организация отмени санкцията. На пресконференция аржентинският треньор определи решението като справедливо.

„Моята реакция е като на всички, които обичат спорта и вярват в етиката и почтеността. Приветстваме решението. Вече бяхме наказани достатъчно срещу Босна, играейки с 10 души в продължение на 30 минути, поради решение, което беше напълно несправедливо“, аргументира се Почетино.

Селекционерът разкри още, че е бил информиран за обрата преди тренировката в неделя и заяви, че не е участвал в действията, довели до отмяната на санкцията на Балогун.

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Снимки: Gettyimages

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