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Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
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Въпреки че бе изгонен в мача срещу срещу Босна и Херцеговина, Фоларин Балогун ще може да играе за САЩ в осминафинала на Световното първенство срещу Белгия благодарение на изненадващата отмяна на наказанието му от ФИФА. Футболният свят и белгийската преса са възмутени от това "скандално" решение и възможната намеса на Доналд Тръмп.

Тази неделя Дисциплинарната комисия на ФИФА обяви, за всеобща изненада, промяната в санкцията на Балогун. Автоматичното наказание от един мач лишаване от състезателни права беше променено на "условна санкция от един мач с изпитателен срок от една година“. Проблемът е, че според дисциплинарния кодекс на ФИФА червеният картон води до „автоматично наказание за следващия мач“.

Случаят бързо се превърна в скандал, когато американската преса разкри, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, който отдавна се хвали с приятелството си с шефа на ФИФА Джани Инфантино, му се е обадил, за да поиска преразглеждане на наказанието на нападателя.

Макар държавният глава да благодари на световната централа, че е "поправила голяма несправедливост", футболният свят не споделя неговата визия за справедливост. А какво да кажем за белгийската преса, която е потресена от решение, носещо мирис на политическа намеса. "Първоначално си помислих, че е шега на колега. Но не“, изскърца със зъби Венсан Ланжендрис в статия за RTBF, озаглавена: "С "Балогун Гейт“ ФИФА убива футбола." "Както каза Руди Гарсия в навечерието на осминафинал от Световното първенство, в офисите на ФИФА беше 1 април. Първоаприлска шега? Не, юлски кашалот... Колкото по-голяма е рибата, толкова по-лесно минава.“

Коментарът продължава: "Тайното споразумение (ако не и нещо повече) между шефа на тази световна организация (която току-що загуби всякакво доверие в очите на истинските любители на футбола) и обитателя на Белия дом... достигна върха на абсурда, дори на срама."

Същото недоволство изразиха и колегите от "Льо Соар". "Тази твърде малко уважавана институция току-що разпродаде своята безпристрастност“, изразиха съжаление те. А от "Де Аш Ле Спорт“ добавиха: "Очаквахме първата намеса на президента на САЩ в "неговото" Световно първенство и тя дойде в неделя, 5 юли, ден след националния празник."

За Питер-Ян Калкун, главен редактор на "Хет Нювсблад", "това е 100% корупция. Това е политика, съобразена с клиента. Опитват се да имат най-добрите играчи на терена." В своите страници вестникът продължава: "Инфантино не е спортен администратор. Той не гради бъдещето на футбола. Той гради империя." "Това е преди всичко абсолютно скандално, аз просто нямам думи“, възмути се Манюел Жус в предаването „Комплетеман Фут“ на RTBF. „Честно казано, паднах на задника си, за да не използвам друга дума, защото има много ясен правилник.“

Но противоречивото решение на ФИФА, независимо дали е продиктувано от президентска заповед или не, може да мотивира "червените дяволи", които изпитват липса на увереност в турнира. „Доналд Тръмп си мисли, че е дал най-красивата асистенция на Световното първенство, а всъщност просто си е вкарал автогол“, увериха от „Де Аш Ле Спорт“. „За първи път в историята си Белгия ще има 7,9 милиарда привърженици.“ А Венсан Ланжендрис скандира по RTBF: „Сиатъл е наш. Сиатъл ще бъде земята на истината от терена, на истинското. Сиатъл ще бъде земята на „Направете Белгия отново велика!““

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Снимки: Imago

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