Тръмп благодари на ФИФА за скандално отменения червен картон за звездата на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп реагира в собствената си социална мрежа „Трут Сошъл“ на отмененото наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогън. „Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост.“

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До този момент Доналд Тръмп не се беше появявал на Световното първенство, но сега американският президент даде гласност на позицията си след отмяната на санкцията на Фоларин Балогън. Публична тайна е, че Тръмп поддържа тесни връзки с президента на ФИФА Джани Инфантино. Именно Инфантино връчи на американския президент широко обсъжданата „Награда за мир на ФИФА“.

„Това само подхранва спекулациите“, смята журналистът Том Будевел.

„След мача Тръмп вече беше заплашил, че ще спре турнира, ако ФИФА не отмени наказанието. Това е оказване на огромен натиск. Всички знаят, че Инфантино и Тръмп поддържат директна връзка“, твърди журналистът, цитиран от медии в Белгия.

Самият Флориан Балогун до момента е бе отбелязал три попадения, като едно от тях бе в 1/16-финалния сблъсък срещу Босна и Херцеговина. Нападателят бе отстранен след намеса на ВАР за изключително неприятно настъпване на играч на балканския тим, което можеше да доведе до счупване. Реферът го отстрани с директен червен картон, което означаваше наказание от една среща. По-рано днес изненадващо от ФИФА обявиха, че наказанието ще бъде отменено, а самият нападател ще бъде на разположение на Маурисио Почетино за сблъсъка на 1/8-финалите с Белгия.

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Снимки: Gettyimages