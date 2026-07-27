Аякс ще приюти разбунтувал се нападател на Уулвърхамптън

Аякс ще привлече нападателя на Уулвърхамптън Толу Арокодаре, съобщава Фабрицио Романо. Миналата седмица именно националът на Нигерия се забърка в скандал, след като отказа да напусне тренировка на тима, въпреки че беше отстранен от новия мениджър Сезар Пейшото.

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Сделката между двата клуба е оформена като преотстъпване, при което нидерландският гранд ще покрие цялата заплата на 25-годишния играч. Освен това амстердамци ще имат възможността да го задържат за постоянно срещу 22 млн. евро (17 млн. паунда), след като сега ще платят 1 млн. паунда за наема, към които е добавен и бонус от 500 хил. паунда при класиране за евротурнирите.

🔴⚪️💥 More on Tolu Arokodare to Ajax exclusive story:



Loan with salary fully covered by Ajax, €22m buy option clause not mandatory. Loan fee also included.



Wolves to receive bonuses based on Ajax qualification for European competitions.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/gUlEhUpO3c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Преди близо година Уулвс платиха 26 млн. евро на Генк за Арокодаре. Той обаче не оправда очакванията, като в 38 мача се отчете само с 6 гола и 2 асистенции, а тимът изпадна от Премиър лийг.

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