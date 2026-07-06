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Шефът на италианския футбол за случая “Балогун”: Опасен прецедент, дано да го осъзнаят

  • 6 юли 2026 | 14:24
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Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго коментира случая с Фоларин Балогун, чието наказание на Мондиала беше отменено. Футболистът на САЩ получи червен картон в предишния двубой на тима си, но няма да бъде наказан за предстоящия осминафинал срещу Белгия (03:00 часа българско време идната нощ).

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

“Странна история, стори ми се абсурдно. Разгледах този член 27, за който се говори, и който, за щастие, не може да се прилага в националните първенства, иначе щеше да настане Армагедон. Няма смисъл да се заблуждаваме, това е решение с очевиден политически привкус”, каза Малаго пред “Раи Радио 1“.

„Това е изключително опасен прецедент, надявам се да го осъзнаят - добави той. - Аз съм привърженик на това Световно първенство с пълни стадиони и голям ентусиазъм, но когато видиш такова решение, се губи меритокрацията, която е в основата на футбола.“

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА
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