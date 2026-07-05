Има ли реверанс към домакина? Oтмениха червен картон на звезда на САЩ

Фоларин Балогун, получи разрешение да играе в осминафиналния мач срещу Белгия, след като наказанието му от един мач, наложено заради директен червен картон, беше отменено.

25-годишният футболист беше изгонен в мача срещу Босна и Херцеговина за нарушение срещу защитника Тарик Мухаремович. Изгонването дойде около час след началото на мача, когато Балогун, опитвайки се да овладее топката до страничната линия, настъпи крака на противника. След преглед на ситуацията на монитор, съдията Рафаел Клаус определи влизането като „сериозно нарушение“ и показа червения картон.

Въпреки че правилата на ФИФА предвиждат автоматично наказание от един мач за директни червени картони и източници от организацията бяха посочили пред „Атлетик“, че обжалване не е възможно, наказанието все пак беше отменено. Това решение позволява на Балогун да се изправи срещу белгийския отбор, воден от Руди Гарсия.

Правното основание за тази мярка се намира в член 27 от дисциплинарния кодекс на ФИФА, който позволява на „съдебен орган да реши да отмени изцяло или частично прилагането на дисциплинарна мярка“. Същият член обаче предупреждава, че ако играчът извърши подобно нарушение по време на изпитателния срок, отмяната ще бъде анулирана и първоначалното наказание ще бъде приложено, заедно с възможни допълнителни санкции.

Присъствието на нападателя е от решаващо значение за отбора домакин. Балогун беше титуляр в почти всички мачове и е бил решаващ, с поне един гол или асистенция във всички мачове от Световното първенство, в които е играл. Той отбеляза два гола при дебюта си срещу Парагвай и, след като си почина срещу Турция, отново се разписа през първото полувреме срещу Босна.

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