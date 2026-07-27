Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

Нападателят на Аржентина и Интер Маями Лионел Меси ще пропусне Мача на звездите в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада за трети пореден сезон, но този път ще избегне наказание, обяви лигата.

Меси отново няма да играе в Мача на звездите, но този път ще се размине без наказание

„Преди началото на сезон 2026, МЛС и Асоциацията на играчите се споразумяха, че след елиминиране на играч от Световното първенство, клубовете ще провеждат индивидуални разговори с всеки футболист, за да определят подходящ график за почивка и да се върнат към тренировки и състезания. Съгласно това споразумение, Родриго де Пол и Лионел Меси ще бъдат освободени от участие в Мача на звездите на МЛС през 2026 г.“, се казва в изявлението.

Lionel Messi will miss the MLS All-Star Game, after he and Rodrigo De Paul have been excused following Argentina’s World Cup run.



It’s the third-straight year Messi is named to the ASG roster and does not attend. pic.twitter.com/jASMiLgc7T — B/R Football (@brfootball) July 25, 2026

Меси и Де Пол играха на финала на Световното първенство на 19 юли срещу Испания (0:1 след продължения). Капитанът на Интер Маями вече пропусна Мача на звездите през 2025 г., за което беше наказан за един мач. Заедно с двамата аржентинци, Мбекезели Мбокази и голмайсторът Юго Кайперс също бяха освободени от Мача на звездите на МЛС, като отсъствието на последния се дължи на трансфера му в Монтерей.

Welcome to the squad. 🌟



Zinckernagel, Guilherme, Bright & Cubas are IN for the MLS All-Star Game pres. by @Chime. pic.twitter.com/CGsEPeg6kN — Major League Soccer (@MLS) July 25, 2026

В резултат на това, отборът на лигата включва Яник Брайт от Интер Маями, Андрес Кубас от Ванкувър Уайткапс, Гилерме Аугусто от Хюстън Динамо и Филип Цинкернагел от Чикаго Файър. Хюн-мин Сон, Томас Мюлер и Тим Рийм също се очаква да вземат участие в срещата, която е в нощта на 30 юли в Шарлът, Северна Каролина.

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Снимки: Gettyimages