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  3. Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
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ЦСКА обяви рокадите по високите етажи на властта. Валентин Илиев заменя Бойко Величков като спортен директор на клуба. Вторият обаче не напуска "червените", а ще заеме друга длъжност. Той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Вторият отбор на "червените", на който Илиев бе треньор, е поверен на досегашния му помощник Любен Любенов.

"ЦСКА предприема важен ход в стратегическото си развитие.

Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти.

Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин.

С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб – преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим.

Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев - Любен Любенов.

ЦСКА желае успех на Валентин Илиев и на Бойко Величков в новите предизвикателства!", гласи официалната информация от клуба.

Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове
Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове
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