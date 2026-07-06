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Левски с последно занимание преди важния мач с Борац – на живо от Баня Лука с новините от лагера на „сините“
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Холанд: Отне ни 28 години, но все пак съм само на 25

Холанд: Отне ни 28 години, но все пак съм само на 25

  • 6 юли 2026 | 18:53
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Голмайсторът на Норвегия Ерлинг Холанд вярва, че неговият национален отбор е един от най-добрите в Европа и света, въпреки че участва на Мондиал за първи път от 1998 година насам. Снощи „викингите“ победиха Бразилия (2:1) на осминафиналите на Световно първенство, а нападателят на Манчестър Сити отбеляза два гола в този мач. Като цяло той има седем попадения и една асистенция в пет мача в надпреварата.

„Мисля, че начинът, по който играхме в този мач, показва, че Норвегия е фантастичен отбор и че ние наистина сме един от най-добрите отбори в Европа и света, защото постигнахме невероятни резултати. Отне ни 28 години. Аз съм на 25, така че не можете да ме вините за това. Можете да ме вините, че дойдох тук, но искам да кажа, че е невероятно. Гордея се със страната си, гордея се с всички“, каза Холанд след двубоя.

Норвегия достигна до четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята си. На този етап норвежците ще играят срещу Англия в нощта на 11 срещу 12 юли.

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Снимки: Gettyimages

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