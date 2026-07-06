Холанд: Отне ни 28 години, но все пак съм само на 25

Голмайсторът на Норвегия Ерлинг Холанд вярва, че неговият национален отбор е един от най-добрите в Европа и света, въпреки че участва на Мондиал за първи път от 1998 година насам. Снощи „викингите“ победиха Бразилия (2:1) на осминафиналите на Световно първенство, а нападателят на Манчестър Сити отбеляза два гола в този мач. Като цяло той има седем попадения и една асистенция в пет мача в надпреварата.

„Мисля, че начинът, по който играхме в този мач, показва, че Норвегия е фантастичен отбор и че ние наистина сме един от най-добрите отбори в Европа и света, защото постигнахме невероятни резултати. Отне ни 28 години. Аз съм на 25, така че не можете да ме вините за това. Можете да ме вините, че дойдох тук, но искам да кажа, че е невероятно. Гордея се със страната си, гордея се с всички“, каза Холанд след двубоя.

🇳🇴 Norway hadn't been in a World Cup for 28 years



😂 Erling Haaland: "I'm 25 years old, so you can't blame me for that"



👏 "But we've shown that Norway is one of the best teams in Europe and in the world" pic.twitter.com/stJ6FOsJQI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 6, 2026

Норвегия достигна до четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята си. На този етап норвежците ще играят срещу Англия в нощта на 11 срещу 12 юли.

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Снимки: Gettyimages