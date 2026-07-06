Норвегия не спа след историческата победа над Бразилия

Привържениците на Норвегия празнуваха цяла нощ класирането на своя отбор за четвъртфиналите на Световното първенство след победа с 2:1 над Бразилия. Улиците на големите градове в скандинавската държава бяха изпълнени с фенове, което се забавляваха с вече задължителното викингско гребане.

Ерлинг Холанд откри резултата с глава в 80-ата минута и добави втори гол точно преди изтичането на редовното време. Резервата за Бразилия Неймар успя само да намали пасива от дузпа с буквално последното докосване в мача.

Холанд показа класата си в най-важния момент, засичайки центриране на Андреас Шелдеруп за първия си гол, а след това удвои преднината с мощен изстрел от границата на наказателното поле.

Тези попадения бяха негови шесто и седмо в турнира, с което той се изравни с Лионел Меси от Аржентина и Килиан Мбапе от Франция в надпреварата за „Златната обувка“.

На другия край на терена вратарят на Норвегия Орян Нюланд изигра феноменален мач.

Той направи серия от ключови спасявания, като най-важното от тях беше отразената дузпа на Бруно Гимараеш през първото полувреме.

Нюланд, който на 35 години е най-възрастният играч в отбора си, беше огромен фактор за историческата победа, която се нарежда сред най-значимите в историята на страната – поне при мъжете. Женският отбор на Норвегия спечели Световната купа през 1995 г., но мъжете са се класирали само четири пъти и за последно през 1998 г. Досега те никога не бяха преминавали осминафиналната фаза.

В следващия кръг Норвегия ще се изправи срещу Англия. Мачът ще се играе в събота в Маями Гардънс, Флорида.

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