Неймар: Опитах, сега приключи

Елиминацията на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. изглежда беляза края на пътя на Неймар в националния отбор. След загубата с 1:2 десетката напусна терена развълнуван и направи изявление, което предполага край на цикъла му с фланелката на "Селесао".

„Опитах, опитах. Сега приключи. Започнах тук, завърших тук“, лаконичен бе развълнуваният Неймар.

Думите му визират стадион „МетЛайф“, където нападателят дебютира за националния отбор през 2010 г. в приятелски мач срещу САЩ. Препратката към мястото засили усещането, че играчът затваря един цикъл, започнал преди 16 години с фланелката на националния тим.

Въпреки че не е обявил официално оттеглянето си от националния отбор, изявлението беше изтълкувано като силен индикатор, че Неймар не възнамерява повече да участва на световно първенство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages