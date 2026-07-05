Съставите на Бразилия и Норвегия, Мартинели започва за "селесао"

Бразилия и Норвегия се изправят един срещу друг на "МетЛайф Стейдиъм" в един от чаканите с най-голям интерес 1/8-финални сблъсъци на Световно първенство. Победителят от този двубой ще срещне на 1/4-финалите Мексико или Англия, които по-късно тази нощ ще играят на "Ацтека".

Бразилците спечелиха своята група „С“ само благодарение на по-добрата си голова разлика от Мароко. Те си осигуриха актив от седем точки след реми 1:1 с Мароко и две победи с по 3:0 над Хаити и Шотландия. След това съставът на Карло Анчелоти стартира елиминациите в турнира с успех с 2:1 след обрат срещу Япония, в който победният гол на резервата Габриел Мартинели дойде в добавеното време.

Норвежците завършиха втори в група „I“, която беше сред най-трудните на Световното първенство. Те събраха 6 точки след победи с 4:1 над Ирак и с 3:2 над Сенегал, след което претърпяха поражение с 1:4 от Франция в двубои, в който Столе Солбекен даде почивка на титулярите си. В 1/16-финалите играчите на Солбакен отстраниха Кот д'Ивоар с 2:1, като победното попадение беше дело на Ерлинг Холанд малко преди края на двубоя. Това бе и първи успех на "викингите" в елиминации на световни първенства.

Бризилия и Норвегия са играли четири пъти помежду си, като "селесао" няма нито една победа срещу "викингите". Единственият им официален мач беше преди 28 години, когато Норвегия победи с 2:1 в среща от груповата фаза на Мондиал 1998.

Бразилия обаче загуби последните си шест мача срещу съперници от Европа в двубои от елиминациите на световни първенства.

BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports#BateNoPeito



ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

Карло Анчелоти e направил една промяна в своя стартов състав - Габриел Мартинели, който донесе победата на Бразилия срещу Япония, започва за сметка на Лукас Пакета, който пропусна двубоя заради контузия. Футболистът на Арсенал ще действа като атакуващ халф зад гърба на Матеус Куня. По фланговете отново са Раян и Винисиус. Другата новина е, че Рафиня се завръща в групата, но остава на пейката за началото.

Столе Солбакен също е направил само една рокада в титулярните си 11. Юлиан Риерсон се завръща след контузия и започва отдясно на отбраната за сметка на Маркус Педерсен. Ерлинг Холанд, който до момента има пет гола на Световното, води атаката на "викингите". По крилата ще му помагат Александър Сьорлот и Антонио Нуса.

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Снимки: Imago