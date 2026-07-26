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Отличен Лацио в контрола с аматьори

  • 26 юли 2026 | 22:24
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Отличен Лацио в контрола с аматьори

Новият старши треньор на Лацио Дженaro Гатузо записа изразителна победа в лятната подготовка на тима. На клубната база в Формело „бианкочелестите“ не оставиха никакви шансове на четвъртодивизионния Фламиния, разгромявайки го с 6:0 в приятелска среща, преминала под пълната доминация на елитния тим.

Римляните решиха всичко още през първото полувреме, когато реализираха три безответни попадения. Резултатът бе открит светкавично още в 3-тата минута от Матео Канчелиери, който се възползва от неразбирателство в противниковата отбрана. В 30-ата минута Фисайо Деле-Баширу удвои аванса на домакините, а четири минути преди края на полувремето (41') младият защитник Руджеро Бордон направи резултата 3:0.

През втората част Гатузо смени почти целия състав, но головото шоу продължи с пълна сила. Веднага след подновяването на играта в 46-ата минута нападателят Петър Ратков покачи на 4:0. Десет минути по-късно, в 54-тата минута, халфът Николо Ровела също записа името си сред голмайсторите с хубав удар. Крайното 6:0 бе оформено в добавеното време на срещата (90+3'), когато капитанът Матия Дзакани бе точен от дузпа.

Това е втори успех за Лацио след победата с 3:1 над собствения им младежки отбор (U20) в средата на месеца. Следващата проверка на "орлите" е с Авелино на 1 август.

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