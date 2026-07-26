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Португалски национал се ожени

  • 26 юли 2026 | 19:49
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Доскорошният нападател на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош, който ще играе от новия сезон в Милан, се ожени днес за дългогодишната си приятелка Маргардида, пише вестник "Льо Паризиен".  Сватбата между двамата е била насрочена за 18 юли, но е била преместена със седмица назад заради Световното първенство по футбол.

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"Сватбата ми ще бъде на 25 юли. Тя бе насрочена за 18, но я преместихме за деня след финала на Световното първенство, като класиране за последния мач е програмата ни минимум", бе обяснил Рамош по време на Мондиала. В крайна сметка тимът на Португалия бе елиминиран от бъдещия шампион Испания на осминафиналите на турнира. На церемонията бяха поканени много от португалските национали, сред които Жоао Невеш, Бернардо Силва и Витиня

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Снимки: Gettyimages

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