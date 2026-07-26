Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Божидар Саръбоюков (Хеброс-Харманли) спечели втория си златен медал на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели титлата в скока на дължина с нов рекорд на шампионатите от 8.48 метра (1.8 м/сек), като така остана само на 1 сантиметър от собствения си национален рекорд от 8.49 м, постигнат по-рано през сезона в Пловдив. Саръбоюков записа рекордния си скок днес в последния шести опит. Преди това той регистрира 7.85 м (2.0 м/сек), 8.06 м (1.7 м/сек), пропусна третия си опит, 8.19 м (1.7 м/сек), 8.28 м (1.4 м/сек) и 8.48 м (1.8 м/сек). Това беше и най-силният резултат в скока на дължина, регистриран някога на стадион “Васил Левски”.

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Сребърния медал с изравнен национален рекорд за юноши извоюва Стилиян Орлинов (Михаил Желев-Сливен) - 7.55 м (0.9 м/сек). Теодор Янков (СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи) се преболи за бронзовото отличие със 7.52 м (1.6 м/сек).

Божидар Саръбоюков спечели националното злато в скока на височина

По-рано днес Саръбоюков си осигури златния медал и в скока на височина, след като преодоля 2.15 м.

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Снимки: Борислав Цветанов