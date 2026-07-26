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Алегри с първа победа начело на Наполи

  • 26 юли 2026 | 22:52
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Алегри с първа победа начело на Наполи

Новият старши треньор на Наполи Масимилиано Алегри записа първия си успех начело на тима. След изненадващата загуба с 1:3 от Арецо в първия подготвителен тест, „адзурите“ бързо се реваншираха пред своите привърженици и победиха втородивизионния Карарезе с 2:0. Двубоят се изигра пред пълни трибуни в планинския курорт Димаро, където приключи и първата част от лятната подготовка на южняците.

Наполи реши всичко в срещата още през първото полувреме с много силна и организирана игра в предни позиции. В 23-тата минута Расмус Хойлунд демонстрира голмайсторския си нюх и откри резултата за 1:0.

Натискът на неаполитанците продължи и в самия край на полувремето (45') младата надежда Антонио Вергара спечели дузпа след хубав индивидуален пробив, която бразилецът Джоване реализира хладнокръвно за 2:0.

През втората част темпото на игра спадна, след като Макс Алегри направи множество смени, за да тества по-младите футболисти от школата и нови тактически постройки. Неприятната новина за треньорския щаб дойде в 80-ата минута, когато един от най-активните играчи на терена Антонио Вергара усука лявото си коляно и бе заменен принудително.

С тази победа Наполи официално закри лагера си в Димаро и се насочва към Кастел ди Сангро за втория етап от лятната подготовка. Следващата проверка за тима е на 5 август с испанския Осасуна.

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