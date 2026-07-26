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  3. Фантастичен Диуф донесе победата на Интер

Фантастичен Диуф донесе победата на Интер

  • 26 юли 2026 | 20:02
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Фантастичен Диуф донесе победата на Интер

Интер спечели първия си по-сериозен тест от предсезонната подготовка от лагера в Германия. “Нерадзурите” победиха Карлсруе с 2:1 след късен обрат. Преди няколко дни тимът на Кристиан Киву отнесе с 16:0 германски аматьори.

Втородивизионният германски тим можеше да поведе по куриозен начин в 15-ата минута. Тогава Варетцтек пробва да прехвърли вратаря с удар от центъра, но топката има малко над вратата. Отлична тяхна атака завърши с удар право в Мартинес. Изстрел на Бисек към другата врата накара стража на Карсруе да се намесва. Германците имаха предимство и натиснаха в края на първата част, но не стигнаха до гол.

В началото на второто полувреме Москони имаше отлична възможност да развие атака на Интер. Той имаше огромно пространство, а Димарко също се включи в атаката. Москони обаче не успя да вземе бързо решение и провали атаката. В 50-ата минута Карлсруе поведе след контраатака и завършващ удар на Чивея. След гола “нерадзурите” заиграха по-офанзивно, но трудно създаваха положения. Тимът на Киву все пак вдигна темпото и започна да застрашава вратата на съперника.

Бернат направи страхотно спасяване след удар на Павар в 67-ата минута. Вратарят обаче за малко да допусне сериозна грешка след изстрел от сериозна дистанция. В 80-ата минута германците бяха близо до втори гол, но Рамирес прати топката над вратата. Фратези направи същото пред другата врата. В добавеното време Анди Диуф отбеляза фантастичен гол и Интер изравни. Малко след подновяването на играча французинът отбеляза ново красиво попадение и обратът бе пълен.

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Снимки: Imago

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