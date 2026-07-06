Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Една загуба, която нарани цял един народ. Няколко часа след изненадващото отпадане на „Селесао“ от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство Бразилия все още е в шок и търси виновници за провала. Сред гласовете, които посочват причините за това разочарование, този на легендата Роналдо отеква с особена сила.

В Бразилия не мислят за уволнение на Анчелоти

Двукратният световен шампион с Бразилия (1994, 2002) не се поколеба да посочи основния виновник за този провал: Карло Анчелоти.

„Честно казано, мисля, че това отпадане се дължи на решенията, взети от резервната скамейка. Карло Анчелоти е един от най-добрите треньори в историята на футбола, но тази вечер допусна твърде много грешки“, заяви Феномена.

Според него Ендрик е трябвало да получи повече минути на терена по време на този Мондиал, предвид неговата енергия, агресивност и непредвидимост.

Освен изборите на италианския специалист на скамейката, Роналдо постави под въпрос и неговия избор на 26-те повикани играчи: „Все още не разбирам защо Жоао Педро не беше в групата. Той направи изключителен сезон, намира се в страхотна форма, а Бразилия се нуждаеше от нападател, способен да донесе нещо различно“.

Но критиките на Роналдо не се ограничиха само до треньорския щаб. Феномена не пощади и Винисиус Жуниор: “Той също трябва да поеме своята отговорност. Всички знаем за таланта му, но това Световно първенство не отговори на очакванията към него. Той така и не успя да намери обичайното си ниво на игра, това, което го кара да доминира в клубния си отбор. Когато Бразилия се нуждаеше от най-добрите си играчи, те така и не се оказаха на висота.”

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