Кошмарът за Бразилия продължава

Отпадането на Бразилия от Световното първенство след шокиращата загуба с 1:2 от Норвегия официално затвърди най-голямата историческа криза в историята на петкратните световни шампиони. "Селесао“ отново изглеждаше плахо, предвидимо и напълно безпомощно в елиминационната фаза, оставяйки милиони фенове в пълно отчаяние. Статистиката след последния съдийски сигнал разкри плашещи детайли за падението на бразилския футбол на международната сцена.

Бразилия изпитва сериозни проблеми при срещите си с представители на Европа на елиминации на Мондиали. Всички седем отпадания на "кариоките" през този век, са именно срещу представители на Европа. Черната серия стартира през 2006 г. от Франция (0:1) и премина през болезнени поражения от Нидерландия през 2010 г. (1:2), историческото 1:7 от Германия през 2014 г., последвано от нов шамар от „лалетата“ в мача за третото място (0:3). Разочарованията за южноамериканците продължиха с Белгия през 2018 г. (1:2) и Хърватия през 2022 г. (след дузпи), за да се стигне до днешния колапс срещу скандинавците.

7 - Brazil have now lost their last seven knockout matches at the World Cup against European opposition



❌ 2006: 0-1 v France

❌ 2010: 1-2 v Netherlands

❌ 2014: 1-7 v Germany

❌ 2014: 0-3 v Netherlands

❌ 2018: 1-2 v Belgium

❌ 2022: 1-1 (2-4 pens) v Croatia

❌ 2026: 1-2 v… pic.twitter.com/A6IXQm1I8r — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026

С това позорно отпадане Бразилия навлезе и в най-дългата суша без трофей от Мондиал в цялата си история. "Селесао" не е вдигал най-ценното отличие от далечната 2002 г. насам. Пропускайки възможността за триумф в шест последователни издания на турнира, настоящият състав доказа, че митът за непобедимата бразилска магия е окончателно погребан.

6 - Brazil are now experiencing their longest barren run in World Cup history, having failed to lift the trophy in each of the last six editions of the tournament since their last triumph in 2002.



Elusive. pic.twitter.com/SUoMtuemJI — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026

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Снимки: Gettyimages