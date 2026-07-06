Кошмарът за Бразилия продължава

Отпадането на Бразилия от Световното първенство след шокиращата загуба с 1:2 от Норвегия официално затвърди най-голямата историческа криза в историята на петкратните световни шампиони. "Селесао“ отново изглеждаше плахо, предвидимо и напълно безпомощно в елиминационната фаза, оставяйки милиони фенове в пълно отчаяние. Статистиката след последния съдийски сигнал разкри плашещи детайли за падението на бразилския футбол на международната сцена.
Бразилия изпитва сериозни проблеми при срещите си с представители на Европа на елиминации на Мондиали. Всички седем отпадания на "кариоките" през този век, са именно срещу представители на Европа. Черната серия стартира през 2006 г. от Франция (0:1) и премина през болезнени поражения от Нидерландия през 2010 г. (1:2), историческото 1:7 от Германия през 2014 г., последвано от нов шамар от „лалетата“ в мача за третото място (0:3). Разочарованията за южноамериканците продължиха с Белгия през 2018 г. (1:2) и Хърватия през 2022 г. (след дузпи), за да се стигне до днешния колапс срещу скандинавците.
С това позорно отпадане Бразилия навлезе и в най-дългата суша без трофей от Мондиал в цялата си история. "Селесао" не е вдигал най-ценното отличие от далечната 2002 г. насам. Пропускайки възможността за триумф в шест последователни издания на турнира, настоящият състав доказа, че митът за непобедимата бразилска магия е окончателно погребан.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages