Ниланд: Това бе най-важният мач в кариерата ми

Вратарят на Норвегия Йоран Ниланд бе един от основните виновници за успеха с 2:1 над Бразилия на 1/8-финала на Световното първенство. Той направи някои невероятни спасявания в хода на мача, като още в началото отрази и дузпа, изпълнена от Бруно Гимараеш. Той призна, че това е бил най-важният мач в кариерата му до момента и благодари на всички, които са го подкрепяли в трудните моменти.

„Страхотно е да бъда тук, на Световното първенство, в най-важния мач в живота ми. Просто трябва да благодаря на всички, които бяха до мен – съпругата ми Тине, която ми помагаше, когато имах най-голяма нужда, и трите ми фантастични деца, които също бяха там, както във възходите, така и в паденията, и на останалата част от семейството“, каза той пред репортери.

Пристигайки на Световното първенство след сезон в Севиля, в който често беше резерва, малцина биха повярвали, че Ниланд е способен на такъв героизъм. Но когато страната му го призова, той отговори подобаващо. Стражът разкри, че не е получавал оферти от други клубове, но възнамерява да продължи кариерата си.

„Не, не съм си проверявал телефона – сега отивам на допинг контрол, това е скучната част, която трябва да свърша първо, а след това очевидно ще се насладя на този момент. Това беше най-важният мач в кариерата ми“, каза той.

Норвегия ще се изправи срещу Мексико или Англия на четвъртфиналите в Маями в събота.

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Снимки: Gettyimages