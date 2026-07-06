Винисиус: Анчелоти избра кой да бие дузпата, никога не съм бягал от отговорност

Нападателят на бразилския национален отбор Винисиус Жуниор коментира защо не изпълни първата дузпа при загубата от Норвегия (1:2) на 1/8-финалите на Световното първенсто. "Селесао" получи правото да изпълни 11-метров удар в 14-ата минута при резултат 0:0, но Бруно Гимараеш не успя да отбележи от бялата точка и това впоследствие се оказа фатално. Всички обаче се питаха защо Вини не пое отговорността в тази ситуация, като отговорът на крилото е, че се е съобразил с решението на селекционера Карло Анчелоти.

„Селекционерът избира предварително кой ще изпълнява. Той избра Бруно. Никога не съм бил суетен, никога не съм искал да ставам голмайстор на турнира и затова Бруно би. Той изпълняваше по-добре от мен и затова Анчелоти го избра. Това е. Никога не съм бягал от отговорност“, заяви Винисиус.

Според Карло Анчелоти, решението за изпълнителя е било взето въз основа на статистически данни за успеваемостта на играчите при дузпи през годината. Тъй като най-добрите изпълнители не са били на терена, топката е била дадена на Бруно Гимараеш.

Номер 7 на Бразилия увери, че не е имало никакви спорове относно решението на треньорския щаб.

„Нямаше никакъв дебат. Треньорът избра Бруно да изпълнява. Тренираме всеки ден и той избра Бруно. Никога не съм бил суетен, искайки да бъда голмайстор или най-добрият в турнира. Играя за отбора и правилното за момента беше Бруно да бие. За съжаление, той пропусна. Такъв е футболът, трябва да продължим с високо вдигнати глави. Пожелавам много сила на Бруно за турнира, който направи. За съжаление, той ще бъде помрачен от тази дузпа“, допълни играчът на Реал Мадрид.

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Снимки: Gettyimages