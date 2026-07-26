Локомотив (Пловдив) 1:0 Септември, ранен гол за "смърфовете"

Локомотив (Пловдив) и Септември играят при 1:0 един срещу друг в двубой от втория кръг на efbet Лига. Жулиан Лами откри още в петата минута.

„Смърфовете“ започнаха сезона със загуба от Лудогорец при визитата си в Разград и са амбицирани да запишат първи точки в елита пред собствена публика. Септември пък от своя страна навакса изоставане срещу Арда на националния стадион „Васил Левски“ и успя да достигне до точката в дебюта на Фрейташ начело на тима.

Домакините откриха резултата още в петата минута. Тогава Каталин Иту бе изведен по десния фланг и центрира по земя, а в наказателното поле Лами успя някак да чукне топката, за да в прокара покрай вратаря Владимир Иванов.

Съвсем скоро Локо можеше да стигне до второ попадение, след като при една грешка в отбраната на гостите Иту се оказа на опразнена врата, макар и от дистанция. Ударът му обаче мина покрай гредата.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 1:0 СЕПТЕМВРИ

1:0 Лами (5)

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 4. Киндриш, 5. Павлов, 13. Риян, 2. Кова, 12. Али, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 94. Иту, 7. Идриз, 99. Лами

СЕПТЕМВРИ: 12. В. Иванов, 13. Йонашчъ, 4. Христов, 3. Уейд, 8. Пенчев, 5. Бауренски, 18. Ферейра, 11. Джамов, 33. Г. Иванов, 29. Францети, 15. Рибейро

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google