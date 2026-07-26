Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пловдив) 1:0 Септември, ранен гол за "смърфовете"

Локомотив (Пловдив) 1:0 Септември, ранен гол за "смърфовете"

  • 26 юли 2026 | 21:38
  • 8028
  • 11

Локомотив (Пловдив) и Септември играят при 1:0 един срещу друг в двубой от втория кръг на efbet Лига. Жулиан Лами откри още в петата минута.

„Смърфовете“ започнаха сезона със загуба от Лудогорец при визитата си в Разград и са амбицирани да запишат първи точки в елита пред собствена публика. Септември пък от своя страна навакса изоставане срещу Арда на националния стадион „Васил Левски“ и успя да достигне до точката в дебюта на Фрейташ начело на тима.

Домакините откриха резултата още в петата минута. Тогава Каталин Иту бе изведен по десния фланг и центрира по земя, а в наказателното поле Лами успя някак да чукне топката, за да в прокара покрай вратаря Владимир Иванов.

Съвсем скоро Локо можеше да стигне до второ попадение, след като при една грешка в отбраната на гостите Иту се оказа на опразнена врата, макар и от дистанция. Ударът му обаче мина покрай гредата.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 1:0 СЕПТЕМВРИ
1:0 Лами (5)

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 4. Киндриш, 5. Павлов, 13. Риян, 2. Кова, 12. Али, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 94. Иту, 7. Идриз, 99. Лами

СЕПТЕМВРИ: 12. В. Иванов, 13. Йонашчъ, 4. Христов, 3. Уейд, 8. Пенчев, 5. Бауренски, 18. Ферейра, 11. Джамов, 33. Г. Иванов, 29. Францети, 15. Рибейро

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

  • 26 юли 2026 | 16:41
  • 4145
  • 2
Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

  • 26 юли 2026 | 16:41
  • 1785
  • 5
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Ботев (Пловдив)

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Ботев (Пловдив)

  • 26 юли 2026 | 16:20
  • 7248
  • 25
Левски разясни как ще се процедира за реванша - Веласкес говори в България

Левски разясни как ще се процедира за реванша - Веласкес говори в България

  • 26 юли 2026 | 16:18
  • 2335
  • 1
Взривен старт за нов в Ботев (Ихтиман)

Взривен старт за нов в Ботев (Ихтиман)

  • 26 юли 2026 | 15:17
  • 1288
  • 0
Нападател се завърна в Секирово

Нападател се завърна в Секирово

  • 26 юли 2026 | 15:07
  • 887
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 26474
  • 207
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 20610
  • 24
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 8900
  • 6
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 35280
  • 27
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 21175
  • 9