Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 9270
  • 9
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид и РБ Лайпциг са постигнали принципна договорка за трансфера на Ян Диоманде, съобщават редица авторитетни източници. Двете страни са постигнали устна договорка през уикенда, а очакванията са мадридчани да пратят официална оферта в понеделник, която да бъде приета от германския тим. Предложението ще бъде на стойност 120 милиона евро, като тази сума ще включва бонусите и се очаква да бъде приета от “биковете”. Именно високата цена и намесата в сделката от страна на Реал е била основната причина за постепенния отказ на ПСЖ да продължи в желанието да привлече Диоманде, макар парижани да бяха смятани за фаворит за играча в предходните седмици.

РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта
РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

Ян Диоманде направи впечатляващ сезон с екипа на РБ Лайпциг, с които записа 15 гола и 11 асистенции в 46 двубоя. Той бе титуляр и във всички четири двубоя на Кот Д’Ивоар на Световното първенство, където записа и една асистенция. Очакванията са фланговият футболист да се превърне в първото попълнение в предни позиции, след като до този момент бяха привлечени Марк Кукурея от Челси, Дензъл Дъмфрис от Интер, Ибрахима Конате от Ливърпул и Бернардо Силва от Манчестър Сити. Подобна сделка поставя в по-сложен контекст и продължаващите проблеми на Винисиус, който от месеци не може да се разбере за нов договор и е напът да стартира новата кампания с контракт, който изтича в края на сезона. Спекулациите около бразилеца се засилват все повече и става все по-реалистично той да бъде продаден в крайна сметка, ако постъпи солидна оферта за правата му.

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза
Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

  • 26 юли 2026 | 16:35
  • 1265
  • 3
Моуриньо настоява за Бастони в Реал Мадрид, Интер постави сериозна цена на защитника

Моуриньо настоява за Бастони в Реал Мадрид, Интер постави сериозна цена на защитника

  • 26 юли 2026 | 16:05
  • 2354
  • 0
Джеко все още няма да спира с футбола

Джеко все още няма да спира с футбола

  • 26 юли 2026 | 16:04
  • 1396
  • 0
Тотнъм стартира успешно турнето си пред рекорден брой зрители в Нова Зеландия, повечето от новите не играха

Тотнъм стартира успешно турнето си пред рекорден брой зрители в Нова Зеландия, повечето от новите не играха

  • 26 юли 2026 | 15:20
  • 2010
  • 0
Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

Милан се изправя срещу Челси в битка за защитник на Барселона

  • 26 юли 2026 | 15:18
  • 2941
  • 0
Енцо Мареска: Манчестър Сити няма да повтори грешката на Ман Юнайтед след Фъргюсън

Енцо Мареска: Манчестър Сити няма да повтори грешката на Ман Юнайтед след Фъргюсън

  • 26 юли 2026 | 14:53
  • 7276
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Спартак (Вн), Грънчов скъса мрежата на "моряците"

Черно море 0:1 Спартак (Вн), Грънчов скъса мрежата на "моряците"

  • 26 юли 2026 | 19:40
  • 7044
  • 46
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 27614
  • 145
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 2959
  • 3
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 31368
  • 18
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 17832
  • 8