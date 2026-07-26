Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид и РБ Лайпциг са постигнали принципна договорка за трансфера на Ян Диоманде, съобщават редица авторитетни източници. Двете страни са постигнали устна договорка през уикенда, а очакванията са мадридчани да пратят официална оферта в понеделник, която да бъде приета от германския тим. Предложението ще бъде на стойност 120 милиона евро, като тази сума ще включва бонусите и се очаква да бъде приета от “биковете”. Именно високата цена и намесата в сделката от страна на Реал е била основната причина за постепенния отказ на ПСЖ да продължи в желанието да привлече Диоманде, макар парижани да бяха смятани за фаворит за играча в предходните седмици.

РБ Лайпциг очаква Диоманде на фона на засиления интерес от Реал Мадрид и ПСЖ, "кралете" скоро пращат нова оферта

Ян Диоманде направи впечатляващ сезон с екипа на РБ Лайпциг, с които записа 15 гола и 11 асистенции в 46 двубоя. Той бе титуляр и във всички четири двубоя на Кот Д’Ивоар на Световното първенство, където записа и една асистенция. Очакванията са фланговият футболист да се превърне в първото попълнение в предни позиции, след като до този момент бяха привлечени Марк Кукурея от Челси, Дензъл Дъмфрис от Интер, Ибрахима Конате от Ливърпул и Бернардо Силва от Манчестър Сити. Подобна сделка поставя в по-сложен контекст и продължаващите проблеми на Винисиус, който от месеци не може да се разбере за нов договор и е напът да стартира новата кампания с контракт, който изтича в края на сезона. Спекулациите около бразилеца се засилват все повече и става все по-реалистично той да бъде продаден в крайна сметка, ако постъпи солидна оферта за правата му.

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

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Снимки: Gettyimages