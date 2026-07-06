Ето как Холанд и съотборниците му отпразнуваха победата над Бразилия

Звездата на Норвегия Ерлинг Холанд влезе в ролята на капитан и поведе съотборниците си в прочутото „Викингско гребане“ (Viking Row) след епохалния триумф с 2:1 над Бразилия. Нападателят, който класира родината си на исторически четвъртфинал на Световното първенство с два гола, се насочи директно към сектора със скандинавските привърженици веднага след последния съдийски сигнал.
Холанд грабна големия тъпан на агитката, за да зададе тон за емблематичния ритуал. Под мощните му удари, футболистите на Норвегия седнаха в редица на тревата пред трибуните и започнаха синхронно да имитират гребане в боен кораб. В същия момент феновете по седалките уловиха ритъма, повтаряйки абсолютно същите движения с ръце.
При всяко замахване на греблата цялата трибуна изригваше в съвършен синхрон с мощни викове „Ро! Ро!“ (от норвежки – „Греби!“). Кадрите с Холанд, който диктува победния северен марш на терена, мигновено взривиха социалните мрежи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages