Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Ето как Холанд и съотборниците му отпразнуваха победата над Бразилия

Ето как Холанд и съотборниците му отпразнуваха победата над Бразилия

  • 6 юли 2026 | 01:33
  • 814
  • 0

Звездата на Норвегия Ерлинг Холанд влезе в ролята на капитан и поведе съотборниците си в прочутото „Викингско гребане“ (Viking Row) след епохалния триумф с 2:1 над Бразилия. Нападателят, който класира родината си на исторически четвъртфинал на Световното първенство с два гола, се насочи директно към сектора със скандинавските привърженици веднага след последния съдийски сигнал.

Холанд грабна големия тъпан на агитката, за да зададе тон за емблематичния ритуал. Под мощните му удари, футболистите на Норвегия седнаха в редица на тревата пред трибуните и започнаха синхронно да имитират гребане в боен кораб. В същия момент феновете по седалките уловиха ритъма, повтаряйки абсолютно същите движения с ръце.

При всяко замахване на греблата цялата трибуна изригваше в съвършен синхрон с мощни викове „Ро! Ро!“ (от норвежки – „Греби!“). Кадрите с Холанд, който диктува победния северен марш на терена, мигновено взривиха социалните мрежи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хари Кейн: Срещу Мексико трябва да покажем характер и борбеност

Хари Кейн: Срещу Мексико трябва да покажем характер и борбеност

  • 5 юли 2026 | 21:26
  • 588
  • 0
Нико Уилямс се завърна в групата преди сблъсъка с Португалия

Нико Уилямс се завърна в групата преди сблъсъка с Португалия

  • 5 юли 2026 | 21:04
  • 490
  • 0
Тръмп благодари на ФИФА за скандално отменения червен картон за звездата на САЩ

Тръмп благодари на ФИФА за скандално отменения червен картон за звездата на САЩ

  • 5 юли 2026 | 20:59
  • 5450
  • 14
Има ли реверанс към домакина? Oтмениха червен картон на звезда на САЩ

Има ли реверанс към домакина? Oтмениха червен картон на звезда на САЩ

  • 5 юли 2026 | 19:58
  • 12252
  • 58
Лакти, симулации, провокации: Халфът, чието поведение олицетвори играта на Парагвай срещу Франция

Лакти, симулации, провокации: Халфът, чието поведение олицетвори играта на Парагвай срещу Франция

  • 5 юли 2026 | 19:56
  • 7808
  • 12
Антъни Тейлър ще ръководи иберийското дерби

Антъни Тейлър ще ръководи иберийското дерби

  • 5 юли 2026 | 19:39
  • 703
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 27291
  • 323
Мексико и Англия вече са на "Ацтека", началото може да бъде отложено

Мексико и Англия вече са на "Ацтека", началото може да бъде отложено

  • 6 юли 2026 | 01:46
  • 218
  • 0
Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

  • 5 юли 2026 | 21:08
  • 41760
  • 60
ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

  • 5 юли 2026 | 19:52
  • 54150
  • 187
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

  • 5 юли 2026 | 18:32
  • 26845
  • 33
Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

  • 5 юли 2026 | 22:38
  • 3030
  • 0