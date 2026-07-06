Ето как Холанд и съотборниците му отпразнуваха победата над Бразилия

Звездата на Норвегия Ерлинг Холанд влезе в ролята на капитан и поведе съотборниците си в прочутото „Викингско гребане“ (Viking Row) след епохалния триумф с 2:1 над Бразилия. Нападателят, който класира родината си на исторически четвъртфинал на Световното първенство с два гола, се насочи директно към сектора със скандинавските привърженици веднага след последния съдийски сигнал.

Холанд грабна големия тъпан на агитката, за да зададе тон за емблематичния ритуал. Под мощните му удари, футболистите на Норвегия седнаха в редица на тревата пред трибуните и започнаха синхронно да имитират гребане в боен кораб. В същия момент феновете по седалките уловиха ритъма, повтаряйки абсолютно същите движения с ръце.

🇳🇴🚣 Erling Haaland leads the row for the Norway fans after its 2-1 win over Brazil and advancing to the quarterfinals of the World Cup for the first time ever: pic.twitter.com/0UFQMkmbGs — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 5, 2026

При всяко замахване на греблата цялата трибуна изригваше в съвършен синхрон с мощни викове „Ро! Ро!“ (от норвежки – „Греби!“). Кадрите с Холанд, който диктува победния северен марш на терена, мигновено взривиха социалните мрежи.

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Снимки: Gettyimages