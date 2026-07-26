11-те на Черно море и Спартак (Варна)

Черно море и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в сблъсък от втория кръг на efbet Лига. Градското дерби на "Тича" е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Драгомир Драганов.

"Моряците" започнаха новия сезон с равенство срещу Ботев (Враца), но със сигурност има за какво да съжаляват, тъй като допуснаха изравняване в 95-ата минута. Подобна бе ситуацията и при "соколите", които имаха преднина от два гола срещу ЦСКА 1948 на почивката, но впоследствие също трябваше да се задоволят само с точка.

ЧЕРНО МОРЕ - СПАРТАК (ВАРНА)

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 50. Томбак, 3. Атанасов, 5. Скуадроне, 37. Керчев, 29. Бейхан, 71. Панайотов, 24. Телеш, 8. Дончев, 7. Барандас, 20. Колев

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Илиев, 4. Иванов, 44. Грънчов, 45. Читоку, 20. Лозев, 8. Йорданов, 10. Лопес, 17. Маринов, 82. Силва, 90. Стояновски, 99. Трифонов

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