Холанд повтори постижение на Виери

Норвежката голова машина Ерлинг Холанд влезе в историята на световните първенства, изравнявайки легендарно постижение на Кристиан Виери отпреди 28 години. Нападателят се разписа два пъти за успеха срещу Бразилия (2:1) и стана първият европейски футболист от 1998 г. насам, който отбелязва голове в първите си четири поредни мача на Мондиал.

За последно подобно нещо бе правил Кристиан Виери по време на Световното първенство във Франция през 1998 г. Тогава италианският таран порази последователно мрежите на Чили, Камерун, Австрия в груповата фаза, както и на Норвегия на осминафиналите. Преди Виери подобна серия от четири поредни мача с гол на старта на Световно първенство е правена само от френската легенда Жуст Фонтен през 1958 г. и аржентинеца Гилермо Стабиле по време на първия Мондиал през 1930 г.

⚽⚽ vs. Iraq

⚽⚽ vs. Senegal

⚽ vs. Ivory Coast

⚽ vs. Brazil



Erling Haaland is the first European player to score in each of his first four World Cup games since Christian Vieri in 1998. 🤖 https://t.co/X6lEkk0Y9s — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

Голът на Холанд срещу петкратните световни шампиони е част от неговата стряскаща международна статистика в официални срещи под егидата на ФИФА и УЕФА. Скандинавският нападател вече има актив от 27 гола в последните си 14 официални мача за Норвегия. Той показва изключителна ефективност с 19 попадения в последните си 15 срещи в официални турнири. Освен това той вече има 7 точни изстрела от началото на Мондиала и се изравни с Лионел Меси и Килиан Мбапе в битката за голмайсторския приз.

С това си представяне Холанд стана едва шестият играч в историята на световните финали, който успява да отбележи два или повече гола в рамките на едно Световно първенство в последователни мачове. Благодарение на неговия голов десант, Норвегия постигна исторически успех с 2:1 и изхвърли Бразилия, подпечатвайки своя билет за 1/4-финалите на турнира.

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Снимки: Gettyimages