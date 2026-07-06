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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Мексико - Англия
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  3. Солбакен: Това беше истински трилър, който можеше да се развие по два начина

Солбакен: Това беше истински трилър, който можеше да се развие по два начина

  • 6 юли 2026 | 02:26
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Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен определи успеха срещу Бразилия и класирането за 1/4-финалите на Мондиал 2026 като най-голямото отборно постижение на неговите играчи. Само преди няколко дни "викингите" записаха първи успех изобщо в елиминации на световно първенство, а сега се справиха с един от фаворитите и ще играят за място на полуфиналите срещу Мексико или Англия.

„Мисля, че всеки норвежец може да се наслади на тази вечер. Това беше истински трилър – можеше да се развие и по двата начина. Но ние изиграхме солиден, тактически мач. Направихме няколко грешки, които можеха да ни струват скъпо. Но като цяло, нещата се развиха в наша полза и трябва да се гордеем с това.

Защо се развиха в наша полза? Ами, ние играхме до известна степен като Манчестър Сити срещу Реал Мадрид. Те се отдръпват и разчитат на контраатаки, а ние трябва да ги изтощим. Защото това е, в което сме най-добри, и мисля, че се справихме добре.

Победата над Бразилия в решаващ мач и достигането до четвъртфиналите на Световното първенство е може би най-голямото ни отборно постижение", заяви Солбакен след срещата.

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Снимки: Imago

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