30 души са ранени в Осло по време на празненствата за победата на Норвегия

Около 30 души са потърсили медицинска помощ след празненствата в Осло, с които беше отбелязана победата на Норвегия над Бразилия на осминафиналите на Световното първенство, съобщи TV2, позовавайки се на полицията в столицата. Според органите на реда 30 ранени са били приети в спешните отделения на болниците. Началникът на полицията в Осло Ейвинд Хамерволд заяви, че всички наранявания са леки.

Според TV2 около 100 000 души са наблюдавали фойерверките, с които са отпразнували победата на националния отбор. Норвегия надделя над Бразилия с 2:1, за да се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята си, където ще се изправи срещу Англия.

Celebrations in Oslo after Norway beat Brazil to advance to the quarter final of the World Cup for the first time in their history. Amazing stuff. pic.twitter.com/A2z1C42ZwZ — Mr Gerald 👑 (@Mr_Gerrie01) July 6, 2026

Стотици хиляди норвежци излязоха по улиците, за да отпразнуват този успех. Празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и отбора, беше представен на терена след мача, както и по улиците и площадите на Норвегия, докато страната празнуваше може би най-голямата си победа.

"Иска ми се да бях на тези улици. Иска ми се да участвах в това. Всеки трябва да се забавлява. Цяла Норвегия трябва да се забавлява. Просто трябва да се насладите на момента", заяви Холанд след мача.

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Снимки: Imago