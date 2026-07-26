Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома изпусна преднина от три гола срещу Кан

Рома изпусна преднина от три гола срещу Кан

  • 26 юли 2026 | 21:54
  • 928
  • 0
Рома изпусна преднина от три гола срещу Кан

Италианският Рома записа равенство 3:3 при гостуването си на френския Кан в изключително атрактивна лятна приятелска среща, изиграна на „Стад Пиер дьо Кубертен“. Воденият от Джан Пиеро Гасперини тим демонстрира пълна доминация през първата част, но допусна невероятен спад в представянето си, след като остана с човек по-малко на терена и позволи на домакините да стигнат до пълен обрат в заключителните секунди.

Римляните започнаха двубоя отлично и бързо натрупаха солиден аванс. Голямата звезда на тима Пауло Дибала откри резултата в 34-тата минута след перфектно изпълнен пряк свободен удар, а малко преди почивката – в 43-тата минута – новото попълнение Дониел Мален удвои преднината на „вълците“. Десет минути след старта на второто полувреме, в 55-ата минута, Дибала отново бе точен, правейки резултата класически в полза на Рома.

Драмата за италианския гранд обаче започна в самия край на първата част, когато в първата минута на добавеното време (45+1') бразилският защитник Уесли извърши грубо нарушение и бе изгонен с директен червен картон. Останали с 10 души на терена, римляните не издържаха на натиска на Кан през втората част. Френският тим се впусна в атаки и Жюлиен Лопес върна надеждите на домакините с две попадения в 69-ата и 88-ата минута. Крайното 3:3 бе оформено в дълбокото добавено време на срещата (90+7'), когато Брис Огад реализира хладнокръвна дузпа в стил „Паненка“ зад гърба на Пиерлуиджи Голини, отсъдена за нарушение на Артьом Довбик в наказателното поле.

Следващото предизвикателство пред водения от Джан Пиеро Гасперини тим е след по-малко от седмица. На 1 август (събота) Рома ще изиграе поредната си лятна контрола, в която ще гостува на уелския Кардиф Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Алегри с първа победа начело на Наполи

Алегри с първа победа начело на Наполи

  • 26 юли 2026 | 22:52
  • 353
  • 0
Отличен Лацио в контрола с аматьори

Отличен Лацио в контрола с аматьори

  • 26 юли 2026 | 22:24
  • 482
  • 0
Гьозтепе с реми срещу хървати в контрола

Гьозтепе с реми срещу хървати в контрола

  • 26 юли 2026 | 21:35
  • 753
  • 1
Фантастичен Диуф донесе победата на Интер

Фантастичен Диуф донесе победата на Интер

  • 26 юли 2026 | 20:02
  • 2919
  • 0
Португалски национал се ожени

Португалски национал се ожени

  • 26 юли 2026 | 19:49
  • 2003
  • 1
Дани Олмо отново се заяде с аржентинците: Не съжаляват за постъпките си

Дани Олмо отново се заяде с аржентинците: Не съжаляват за постъпките си

  • 26 юли 2026 | 19:30
  • 1781
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

  • 26 юли 2026 | 23:09
  • 16622
  • 36
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 40779
  • 247
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 30439
  • 39
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 12979
  • 8
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 38188
  • 27
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 23435
  • 9