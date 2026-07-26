Рома изпусна преднина от три гола срещу Кан

Италианският Рома записа равенство 3:3 при гостуването си на френския Кан в изключително атрактивна лятна приятелска среща, изиграна на „Стад Пиер дьо Кубертен“. Воденият от Джан Пиеро Гасперини тим демонстрира пълна доминация през първата част, но допусна невероятен спад в представянето си, след като остана с човек по-малко на терена и позволи на домакините да стигнат до пълен обрат в заключителните секунди.

Римляните започнаха двубоя отлично и бързо натрупаха солиден аванс. Голямата звезда на тима Пауло Дибала откри резултата в 34-тата минута след перфектно изпълнен пряк свободен удар, а малко преди почивката – в 43-тата минута – новото попълнение Дониел Мален удвои преднината на „вълците“. Десет минути след старта на второто полувреме, в 55-ата минута, Дибала отново бе точен, правейки резултата класически в полза на Рома.

Драмата за италианския гранд обаче започна в самия край на първата част, когато в първата минута на добавеното време (45+1') бразилският защитник Уесли извърши грубо нарушение и бе изгонен с директен червен картон. Останали с 10 души на терена, римляните не издържаха на натиска на Кан през втората част. Френският тим се впусна в атаки и Жюлиен Лопес върна надеждите на домакините с две попадения в 69-ата и 88-ата минута. Крайното 3:3 бе оформено в дълбокото добавено време на срещата (90+7'), когато Брис Огад реализира хладнокръвна дузпа в стил „Паненка“ зад гърба на Пиерлуиджи Голини, отсъдена за нарушение на Артьом Довбик в наказателното поле.

Следващото предизвикателство пред водения от Джан Пиеро Гасперини тим е след по-малко от седмица. На 1 август (събота) Рома ще изиграе поредната си лятна контрола, в която ще гостува на уелския Кардиф Сити.

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