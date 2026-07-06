Патрик Берг: Вече не се страхуваме от никого

Полузащитникът Патрик Берг е в еуфория след класирането на Норвегия за четвъртфиналите на Мондиала. Той сподели, че изживява детската си мечта, и заяви, че след победата с 2:1 над Бразилия в неделя скандинавците вече не се страхуват от нито един отбор на първенството.

„Вярваме в нашия отбор, ние сме много сплотена група, която обича да играе заедно. Сега вече не се страхуваме от нито един съперник. Знаехме, че Бразилия е отличен отбор, въпреки че днес загубиха“, заяви Берг.

„Продължаваме да смятаме, че те са изключителен тим. Изпитваме огромно уважение към Бразилия не само заради представянето им на това Световно първенство, но и заради цялата им история. Бих казал, че Бразилия е най-великата футболна нация и за мен беше невероятно да играя срещу тях. Мечтая за този момент от малък“, допълни играчът.

Норвегия си осигури място сред осемте най-добри отбора на Световното първенство през 2026 г., побеждавайки Бразилия с 2:1 след два гола на Ерлинг Холанд през второто полувреме. Този резултат е най-доброто постижение в историята на европейската страна на световни финали.

„Имахме отличен ден и изпълнихме плана си перфектно. Трябва да отдадем заслуженото и на Норвегия – един много силен отбор през последните две години. Трудно се играе срещу нас. Уважавам много Бразилия и не искам да казвам нищо лошо за тях, очевидно е, че дадоха всичко от себе си. Днес успяхме да се класираме и сме много щастливи“, коментира Берг.

В края на интервюто халфът на норвежкия Будьо/Глимт отново говори за сбъдването на детската си мечта с класирането напред.

„Това беше най-важното за нас, а победата над Бразилия прави успеха още по-голям. Както казах, Бразилия е най-великата нация във футбола. Да победиш Бразилия и да се класираш за четвъртфиналите? Това наистина е сбъдната мечта. Много сме горди“, завърши той.

Норвегия очаква победителя от двубоя между Мексико и Англия, за да научи своя съперник в следващата фаза на Световното първенство през 2026 г. Четвъртфиналният мач ще се играе следващата събота от 18:00 ч. (бразилско време).

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Снимки: Gettyimages